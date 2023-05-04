"Спасатели по вызову": в Чесно подсчитали "пользу" от экс-ОПЗЖ в Раде

Без поддержки бывших членов ОПЗЖ Верховная Рада не смогла бы принять 9%, или 257 решений с начала 2022 года, за это их не отстраняют от руководящих должностей в комитетах.

Источник: исследование Движения Честно

Прямая речь лидера Честно Виты Думанской: "Все чаще "Слуги народа" и руководство Верховной Рады заявляет, что нардепы запрещенной партии ОПЗЖ являются "полезными". Эта "полезность" проверяется данными. Они действительно давали решающие голоса, но это было в частности во время принятия скандальной градостроительной реформы (№5655) и во время принятия вредных поправок об отмене пожизненного финмониторинга для чиновников (№8008).

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Важные для страны инициативы имеют поддержку и провластной партии и оппозиции. То есть для таких вопросов даже конституционное большинство - не проблема. Поэтому настоящая роль экс-ОПЗЖ - это "спасатели" по вызову".

Детали: В Честно отмечают: за то, что экс-ОПЗЖ "спасает" ситуацию и помогает провести нужные решения, ее депутатов не отстраняют от руководящих должностей в комитетах. В частности, Нестор Шуфрич до сих пор возглавляет комитет парламента по вопросам свободы слова.

В то же время, по данным Чесно, экс-ОПЗЖ полным составом не голосовала в ключевых вопросах в отношении России, как то обращение к международным организациям в связи с эскалацией Россией ситуации безопасности вокруг Украины, непризнание независимости самопровозглашенных образований ОРДЛО, голосование за выход Украины из соглашений СНГ, продление соглашения между Украиной и Нидерландами по расследованию падения самолета рейса MH17.

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"Поэтому заявления председателя партии "Слуга народа" Шуляк и председателя фракции партии власти Арахамии являются довольно неудачной попыткой объяснить обществу, почему экс-ОПЗЖ до сих пор в парламенте", - подчеркнула Думанская.

Она также напомнила, что с 2022 года парламент не может рассмотреть ни одну инициативу, которая влияет на депутатов пророссийских партий, ни на местном уровне, ни на уровне парламента, хотя таких инициатив уже более десяти. При этом наработки таких политик блокируется.

Узнать больше: Интервью руководительницы пропрезидентской партии "Слуга народа" Елены Шуляк