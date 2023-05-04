Кандидат на должность рассказала о "тайном политтехнологе" в НАБУ, в бюро отрицают

Кандидат на должность заместителя руководителя управления внешних связей в НАБУ Ольга Комарова заявила, что несмотря на то, что прошла конкурс, не получит должность, и рассказала о тайном политтехнологе в бюро. В НАБУ заявили, что никаких политтехнологов у них нет, а реорганизация действительно планируется.

Источник: Комарова в Facebook, глава НАБУ Семен Кривонос и заместитель директора НАБУ Полина Лысенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Комаровой: "Примерно сейчас я должна была бы сообщить, что у меня новая работа, потому что прошла конкурс на должность заместителя руководителя управления внешних связей в НАБУ. Но этого не произойдет... Несмотря на то, что я честно прошла открытый конкурс, заместитель директора НАБУ Полина Лысенко сообщила мне лично, что я не буду работать".

Реклама:

Детали: Кандидат на должность написала, что Лысенко пригласила ее на встречу, где сообщила о двух вариантах дальнейшего развития событий: Комарову просто не назначит директор НАБУ; или ее назначат, а через день уволят, потому что эту должность сократят.

Комарова считает, что каждая новая команда НАБУ придумывает свою реорганизацию, чтобы "завести своих людей и избавиться от несвоих" ­­­­− "и подтверждением этого является то, что с приходом Полины Лысенко в НАБУ появился политтехнолог".

По словам кандидата, речь идет о Василии Самохвалове, которого наняли без конкурса, и которого сама Лысенко называет "пиарщиком" и говорит, что он работает на деньги доноров.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Комаровой: "Я разочарована и мне очень противно. Считаю, что эта ситуация должна стать предметом расследования внутреннего контроля НАБУ, как минимум. А вообще, общественности пора запустить свои способности исцелять государственные органы, которые заболели. Такое впечатление, что здесь появилась раковая опухоль. Пока первая стадия. Если не удалить, то погибнет весь орган".

"Украинская правда" обратилась по комментарий в НАБУ по этому поводу.

Полина Лысенко подтвердила, что разговаривала с кандидатом на должность Комаровой и сообщила, что в том управлении уже есть 6 руководителей.

Прямая речь Лысенко: "Я ей сказала, что у нас планируется реорганизация, поэтому я хочу по-человечески поговорить. Потому что у нас на 13 человек в управлении 6 руководителей − это ненормально. Когда она начала говорить о политтехнологе, я сказала, что никакого политтехнолога у нас нет".

Детали: Также, по словам Лысенко, учитывая опыт журналистки, ей предложили сотрудничать с НАБУ как эксперт, но Комарова отказалась, настаивая, что ее интересует только государственная служба.

Кривонос пояснил, что в бюро есть два важных блока − админаппарат (юробеспечение, коммуникации, кадры, финансы) и так называемый силовой блок, который занимается досудебным расследованием и выявлением преступлений − и что он решил "провести реорганизацию и определенные вакантные должности из админаппарата переместить в силовой блок".

Речь идет о том, чтобы оптимизировать штат и высвободить примерно 20-22 вакансии для детективов. В частности, в управлении коммуникаций думают сократить 3 должности, но в целом решение о реорганизации еще обсуждается.

Прямая речь Кривоноса: "Никаких политтехнологов у нас нет. Нет никакого советника, законом не предусмотренного. Мы обратились к международным партнерам, попросили помочь с коммуникациями, построить коммуникационную стратегию. Они сами выбирают компанию, которая будет этим заниматься, без нашего участия."