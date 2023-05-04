Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Языковой омбудсмен предлагает убрать русский из паспортов украинцев

Евгений КизиловЧетверг, 4 мая 2023, 16:20
Языковой омбудсмен предлагает убрать русский из паспортов украинцев
фото государственной миграционной службы

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь будет просить Верховную Раду убрать из паспортов старого образца дублирование информации на русском языке.

Источник: Креминь в Медиацентре Украина

Прямая речь: "Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона".

Реклама:

Детали: Омбудсмен напомнил, что по состоянию на сейчас в Украине параллельно существуют два бланка паспортов - биометрические паспорта и паспорта старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны на украинском и русском языке.

Прямая речь: "Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - подчеркнул чиновник.

Темы: языкпаспорт дерусификация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
язык
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: