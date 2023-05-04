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Языковой омбудсмен предлагает убрать русский из паспортов украинцев

Евгений КизиловЧетверг, 4 мая 2023, 16:20
Языковой омбудсмен предлагает убрать русский из паспортов украинцев
фото государственной миграционной службы

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь будет просить Верховную Раду убрать из паспортов старого образца дублирование информации на русском языке.

Источник: Креминь в Медиацентре Украина

Прямая речь: "Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона".

Детали: Омбудсмен напомнил, что по состоянию на сейчас в Украине параллельно существуют два бланка паспортов - биометрические паспорта и паспорта старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны на украинском и русском языке.

Прямая речь: "Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - подчеркнул чиновник.

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Темы: языкпаспорт дерусификация
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