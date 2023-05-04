Языковой омбудсмен предлагает убрать русский из паспортов украинцев

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь будет просить Верховную Раду убрать из паспортов старого образца дублирование информации на русском языке.

Источник: Креминь в Медиацентре Украина

Прямая речь: "Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона".

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Детали: Омбудсмен напомнил, что по состоянию на сейчас в Украине параллельно существуют два бланка паспортов - биометрические паспорта и паспорта старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны на украинском и русском языке.

Прямая речь: "Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - подчеркнул чиновник.