Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нет никаких доказательств, что Россия готова к серьезной дипломатии для прекращения войны - Блинкен

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 16:28
Нет никаких доказательств, что Россия готова к серьезной дипломатии для прекращения войны - Блинкен
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия сейчас не готова к серьезным переговорам о прекращении развязанной ею войны против Украины.

Об этом он сказал в разговоре с обозревателем Washington Post Дэвидом Игнатиусом, который приводит пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

"Нет никаких доказательств того, что Россия готова к серьезной дипломатии. Наоборот, мы стали свидетелями ужасных нападений на гражданские объекты в Украине только за последнюю неделю", – отметил госсекретарь.

Реклама:

По его словам, для того, чтобы РФ начала переговоры, "должны произойти глубокие изменения в сознании Путина и в сознании России".

Напомним, накануне глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Россия рано или поздно захочет переговоров с Украиной, когда поймет, что потери превышают выгоды.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подчеркнул, что мир в Украине после завершения войны должен быть создан на условиях Киева.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияУкраинаБлинкен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: