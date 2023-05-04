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За три часа утра прозвучало более 30 взрывов на Сумщине и Черниговщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 мая 2023, 16:59
За три часа утра прозвучало более 30 взрывов на Сумщине и Черниговщине
Иллюстративное фото из открытых источников, обстрелы Сумщины

Утром 4 мая враг шесть раз обстрелял приграничье Черниговской и Сумской областей – зафиксировано 35 попаданий, есть раненый.

Источник: пресс-служба ОК "Север"

Детали: С 09:50 до 10:00 – 3 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Хреновка Черниговской области. 

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С 10:20 до 11:00 – 15 приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Ровно Сумской области. 

Около 10:08 – 3 прихода в районе населенного пункта Бучки Черниговской области. Вероятно, враг использовал ракеты с вертолета. 

С 10:55 до 11:10 зафиксировано 6 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, между населенными пунктами Клюсы и Хреновка Черниговской области. 

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С 11:00 до 11:10 – 1 приход, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области. В результате обстрела ранен местный житель и поврежден частный дом.

С 10:40 до 11:10 зафиксировано 7 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Елино Черниговской области.

Темы: Сумская областьЧерниговская областьобстрелграница
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