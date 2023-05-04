В ЕС на 13% упал спрос на природный газ

В 2022 году внутренний спрос на природный газ в ЕС снизился на 13,2%, до 13,72 млн тераджоулей.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

Это третий самый низкий показатель, зарегистрированный с 2008 года, после показателей 2012 и 2014 годов.

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Отмечается, что причиной сокращения спроса в прошлом году стали предложенные Еврокомиссией скоординированные меры, которые были направлены на прекращение зависимости ЕС от российского газа.

В период с августа 2022 года по март 2023 года потребление природного газа в ЕС сократилось на 17,7% по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы (август-март) в 2017-2022 годах.

В 2022 году все крупнейшие потребители природного газа существенно сократили свой спрос, в частности, Германия – 3,07 млн тераджоулей (-15,4% по сравнению с 2021 годом), Италия 2,61 млн тераджоулей (-9,9%) и Франция – 1,54 млн тераджоулей (-9,6%). Спрос снизился в большинстве из стран ЕС, за исключением Ирландии и Мальты, где он несколько вырос – на 2,1% и 1,4% соответственно.

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Импорт газа в ЕС также уменьшился на 6,6% с 24,67 млн тераджоулей в 2021 году до 23,05 млн тераджоулей в 2022 году. В 2022 году основным импортером газа в ЕС была Норвегия. Поступления газа из России упали на 8,3% по сравнению с 2021 годом.

Ранее Брюссель подтвердил политическую договоренность стран-членов Евросоюза продолжить добровольное сокращение потребления газа на 15% еще на один год.

Между тем ряд стран – Словакия, Чехия, Италия – заявили, что избавились от зависимости от российского газа.