Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС на 13% упал спрос на природный газ

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 17:27

В 2022 году внутренний спрос на природный газ в ЕС снизился на 13,2%, до 13,72 млн тераджоулей.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

Это третий самый низкий показатель, зарегистрированный с 2008 года, после показателей 2012 и 2014 годов.

Отмечается, что причиной сокращения спроса в прошлом году стали предложенные Еврокомиссией скоординированные меры, которые были направлены на прекращение зависимости ЕС от российского газа.

В период с августа 2022 года по март 2023 года потребление природного газа в ЕС сократилось на 17,7% по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы (август-март) в 2017-2022 годах.

В 2022 году все крупнейшие потребители природного газа существенно сократили свой спрос, в частности, Германия – 3,07 млн тераджоулей (-15,4% по сравнению с 2021 годом), Италия 2,61 млн тераджоулей (-9,9%) и Франция – 1,54 млн тераджоулей (-9,6%). Спрос снизился в большинстве из стран ЕС, за исключением Ирландии и Мальты, где он несколько вырос – на 2,1% и 1,4% соответственно.

Импорт газа в ЕС также уменьшился на 6,6% с 24,67 млн тераджоулей в 2021 году до 23,05 млн тераджоулей в 2022 году. В 2022 году основным импортером газа в ЕС была Норвегия. Поступления газа из России упали на 8,3% по сравнению с 2021 годом.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Брюссель подтвердил политическую договоренность стран-членов Евросоюза продолжить добровольное сокращение потребления газа на 15% еще на один год.

Между тем ряд стран – СловакияЧехияИталия – заявили, что избавились от зависимости от российского газа.

Темы: Европагаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Европа
Совместное заявление лидеров стран Северной Европы: поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО
Саммит Совета Европы обсудит наказание РФ за вторжение и "формулу мира" – премьер Исландии
ЕС после недель споров согласовал схему совместной закупки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: