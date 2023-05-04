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РосСМИ: На Белгородщине нашли авиабомбу, зарывшуюся в землю

Алена МазуренкоЧетверг, 4 мая 2023, 18:23
РосСМИ: На Белгородщине нашли авиабомбу, зарывшуюся в землю

В белгородском селе Головчино нашли 500-килограммовую авиационную бомбу, которая закопалась под землю неделю назад.

Источник: Mash

Дословно: "Третью авиабомбу ФАБ-500 нашли в белгородском селе Головчино - в 10 км от границы с Украиной.

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Первая упала и сдетонировала на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. Вторая ушла под асфальт на улице Шаландина".

Детали: Оккупационный ресурс сообщает, что 500-килограммовая бомба закопалась под землю около недели назад - на территории частного дома.

Российские спасатели эвакуировали целую улицу (56 человек), дождались конца дождей и раскопали и обезвредили боеприпас.

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Оккупанты написали, что "выясняют", чья это бомба.

Темы: Росcиявойна
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