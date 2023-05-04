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Большинство жителей Румынии - против объединения с Молдовой

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 21:59

54% граждан Румынии не поддерживают идею объединения с Молдовой и только треть (33%) относятся к такой идее благосклонно.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса компании Avangard, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

В случае проведения референдума об объединении с Молдовой 50% респондентов проголосовали бы против, еще 31% поддержал бы такой шаг, 13% – не определились с ответом, остальные 6% на вопрос не ответили.

Среди румын, согласно опросу, преобладает нейтральное восприятие Молдовы (57%), положительно к стране относятся 31%, еще 9% – отрицательно. В то же время большинство респондентов не поддержали немедленное присоединение Молдовы к Европейскому Союзу (40% против 30%) и Североатлантическому Альянсу (40% против 31%).

Молдавское общество в Румынии преимущественно оценивают как разделенное между пророссийскими и прозападными настроениями (46%). Однозначно пророссийским его назвали 16% респондентов, прозападным – 14%.

На вопрос, нужно ли оказывать Молдове военную помощь в случае нападения на нее, большинство (56%) ответили отрицательно, 29% поддержали бы такое решение. Когда в вопросе уточнялось, что речь идет о помощи военной техникой, большинство ее одобряли (48% против 35%).

Опрос компании Avangard состоялся в течение 26-29 апреля среди 850 респондентов по репрезентативной выборке взрослого населения.

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Темы: РумынияМолдова
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