Байден и Зеленский общаются "регулярно и часто" – Кирби

Владимир Зеленский и Джо Байден в Вашингтоне, фото ОПУ

Президент США Джо Байден имеет довольно регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, но планы на ближайший разговор неизвестны.

Источник: представитель Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кирби: "Общение между президентом Байденом и президентом Зеленским? Они разговаривают регулярно и часто".

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Детали: Кирби отметил, что сейчас не может сказать конкретно, когда президенты снова планируют поговорить.

Он подчеркнул, что лидеры США и Украины коммуницируют регулярно.

Этому предшествовало: 3 мая Администрация президента России заявила, что Украина под руководством США совершила атаку беспилотниками на Кремль – и в Киеве, и в Вашингтоне это отрицали.