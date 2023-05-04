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Байден и Зеленский общаются "регулярно и часто" – Кирби

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 22:19
Байден и Зеленский общаются регулярно и часто – Кирби
Владимир Зеленский и Джо Байден в Вашингтоне, фото ОПУ

Президент США Джо Байден имеет довольно регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, но планы на ближайший разговор неизвестны.

Источник: представитель Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кирби: "Общение между президентом Байденом и президентом Зеленским? Они разговаривают регулярно и часто".

Детали: Кирби отметил, что сейчас не может сказать конкретно, когда президенты снова планируют поговорить. 

Он подчеркнул, что лидеры США и Украины коммуницируют регулярно.

Этому предшествовало: 3 мая Администрация президента России заявила, что Украина под руководством США совершила атаку беспилотниками на Кремль – и в Киеве, и в Вашингтоне это отрицали.

Темы: БайденЗеленскийСШАУкраина
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