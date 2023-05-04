Байден и Зеленский общаются "регулярно и часто" – Кирби
Четверг, 4 мая 2023, 22:19
Президент США Джо Байден имеет довольно регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, но планы на ближайший разговор неизвестны.
Источник: представитель Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь Кирби: "Общение между президентом Байденом и президентом Зеленским? Они разговаривают регулярно и часто".
Детали: Кирби отметил, что сейчас не может сказать конкретно, когда президенты снова планируют поговорить.
Он подчеркнул, что лидеры США и Украины коммуницируют регулярно.
Этому предшествовало: 3 мая Администрация президента России заявила, что Украина под руководством США совершила атаку беспилотниками на Кремль – и в Киеве, и в Вашингтоне это отрицали.