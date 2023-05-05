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США сосредоточены на передаче Украине средств ПВО – Белый дом

Ольга ГлущенкоПятница, 5 мая 2023, 02:50
США сосредоточены на передаче Украине средств ПВО – Белый дом
ДЖОН КИРБИ. ФОТО GETTYIMAGES

Штаты уделяют большое внимание обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне".

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Детали: Кирби подчеркнул, что благодаря средствам ПВО, предоставленным Украине не только Америкой, но и союзниками и партнерами, было сбито большинство крылатых ракет, запущенных по украинским городам в течение последних 48-72 часов.

"Поэтому мы продолжаем сосредотачиваться на этом", – отметил представитель Белого дома.

Он также отметил, что со своей стороны Вашингтон приложил все усилия, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления, напомнив, что ВСУ получили почти все, что запрашивали до этого.

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Это включает, в том числе, бронетехнику, артиллерию, системы ПВО, боеприпасы, а также учения, которые были организованы для многих украинских бригад на территории других стран.

"Мы сделали все возможное. Но это не означает, что мы остановимся, это не означает, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов", – подчеркнул представитель Белого дома.

Темы: СШАПВОвойна
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