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ISW объяснил, как Россия использует атаку беспилотника на Кремль

Ольга ГлущенкоПятница, 5 мая 2023, 03:40
ISW объяснил, как Россия использует атаку беспилотника на Кремль
Атака на Кремль. Скриншот из видео

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия использует "удар беспилотника по Кремлю", чтобы отменить еще больше парадов 9 мая.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что российские чиновники, вероятно, "используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмененных парадов ко Дню Победы 9 мая".

Российские источники продолжали реагировать на удар беспилотником по Кремлю 3 мая. Следственный комитет России объявил, что возбудил уголовное дело "по факту террористического акта в связи с попыткой нанести удар по Кремлю", и еще больше усилил утверждение о том, что в ударе виноват Киев.

Отмечается и то, что Россия нанесла очередной удар дронами "Шахед-131/136" по Украине 4 мая.

Также аналитики указывают на то, что по сообщениям, Кремль продолжает перестройку органов внутренней безопасности.

А также они напоминают, что ISW уже оценивал, что российские власти могут использовать ряд новых законов, ужесточающих наказание за дискредитацию российских вооруженных сил, незаконное присвоение военного имущества и проникновение на объекты, находящиеся в ведении органов безопасности, для поддержки этих усилий.

ВИДЕО ДНЯ

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российские войска, вероятно, не смогут провести "значительное наступление" в 2023 году из-за недостатка боеприпасов и живой силы, несмотря на успех украинского контрнаступления.

"Заявления Хейнса подтверждают и расширяют предыдущие оценки ISW о том, что российские войска не способны проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях", - отмечают в обзоре института.

Также указывают эксперты, по сообщениям, Россия и Индия приостановили торговлю рупиями. Приостановленные переговоры, вероятно, касаются оплаты Индией России запчастей и двух систем противовоздушной обороны С-400.

Основные выводы ISW за 4 мая:

  • Россия нанесла очередной удар БпЛА "Шахед-131/136" по Украине 4 мая.
  • Российские чиновники, вероятно, используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмененных парадов ко Дню Победы 9 мая.
  • По сообщениям, Кремль продолжает перестройку органов внутренней безопасности.
  • Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что российские войска, вероятно, не смогут провести "значительное наступление" в 2023 году из-за недостатка боеприпасов и живой силы, несмотря на успех украинского контрнаступления.
  • По сообщениям, Россия и Индия приостановили торговлю рупиями.
  • Российские источники утверждают, что российские войска получили территориальные достижения к югу от Кременной.
  • Украинские силы, вероятно, провели ограниченное контрнаступление к юго-западу от Бахмута.
  • Российские войска продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские источники утверждают, что войска РФ отбросили украинские силы в Запорожской области.
  • Кремль пытается увеличить объемы производства военной продукции, несмотря на нехватку необходимой рабочей силы.
  • Российские оккупационные власти продолжают объявлять о новых мерах безопасности, пытаясь предотвратить партизанские атаки на оккупированных территориях.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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