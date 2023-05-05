ISW объяснил, как Россия использует атаку беспилотника на Кремль

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия использует "удар беспилотника по Кремлю", чтобы отменить еще больше парадов 9 мая.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что российские чиновники, вероятно, "используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмененных парадов ко Дню Победы 9 мая".

Российские источники продолжали реагировать на удар беспилотником по Кремлю 3 мая. Следственный комитет России объявил, что возбудил уголовное дело "по факту террористического акта в связи с попыткой нанести удар по Кремлю", и еще больше усилил утверждение о том, что в ударе виноват Киев.

Отмечается и то, что Россия нанесла очередной удар дронами "Шахед-131/136" по Украине 4 мая.

Также аналитики указывают на то, что по сообщениям, Кремль продолжает перестройку органов внутренней безопасности.

А также они напоминают, что ISW уже оценивал, что российские власти могут использовать ряд новых законов, ужесточающих наказание за дискредитацию российских вооруженных сил, незаконное присвоение военного имущества и проникновение на объекты, находящиеся в ведении органов безопасности, для поддержки этих усилий.

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Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российские войска, вероятно, не смогут провести "значительное наступление" в 2023 году из-за недостатка боеприпасов и живой силы, несмотря на успех украинского контрнаступления.

"Заявления Хейнса подтверждают и расширяют предыдущие оценки ISW о том, что российские войска не способны проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях", - отмечают в обзоре института.

Также указывают эксперты, по сообщениям, Россия и Индия приостановили торговлю рупиями. Приостановленные переговоры, вероятно, касаются оплаты Индией России запчастей и двух систем противовоздушной обороны С-400.

Основные выводы ISW за 4 мая: