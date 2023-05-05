Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW объяснил, как Россия использует атаку беспилотника на Кремль

Ольга ГлущенкоПятница, 5 мая 2023, 03:40
ISW объяснил, как Россия использует атаку беспилотника на Кремль
Атака на Кремль. Скриншот из видео

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия использует "удар беспилотника по Кремлю", чтобы отменить еще больше парадов 9 мая.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что российские чиновники, вероятно, "используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмененных парадов ко Дню Победы 9 мая".

Реклама:

Российские источники продолжали реагировать на удар беспилотником по Кремлю 3 мая. Следственный комитет России объявил, что возбудил уголовное дело "по факту террористического акта в связи с попыткой нанести удар по Кремлю", и еще больше усилил утверждение о том, что в ударе виноват Киев.

Отмечается и то, что Россия нанесла очередной удар дронами "Шахед-131/136" по Украине 4 мая.

Также аналитики указывают на то, что по сообщениям, Кремль продолжает перестройку органов внутренней безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

А также они напоминают, что ISW уже оценивал, что российские власти могут использовать ряд новых законов, ужесточающих наказание за дискредитацию российских вооруженных сил, незаконное присвоение военного имущества и проникновение на объекты, находящиеся в ведении органов безопасности, для поддержки этих усилий.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российские войска, вероятно, не смогут провести "значительное наступление" в 2023 году из-за недостатка боеприпасов и живой силы, несмотря на успех украинского контрнаступления.

"Заявления Хейнса подтверждают и расширяют предыдущие оценки ISW о том, что российские войска не способны проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях", - отмечают в обзоре института.

Также указывают эксперты, по сообщениям, Россия и Индия приостановили торговлю рупиями. Приостановленные переговоры, вероятно, касаются оплаты Индией России запчастей и двух систем противовоздушной обороны С-400.

Основные выводы ISW за 4 мая:

  • Россия нанесла очередной удар БпЛА "Шахед-131/136" по Украине 4 мая.
  • Российские чиновники, вероятно, используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмененных парадов ко Дню Победы 9 мая.
  • По сообщениям, Кремль продолжает перестройку органов внутренней безопасности.
  • Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что российские войска, вероятно, не смогут провести "значительное наступление" в 2023 году из-за недостатка боеприпасов и живой силы, несмотря на успех украинского контрнаступления.
  • По сообщениям, Россия и Индия приостановили торговлю рупиями.
  • Российские источники утверждают, что российские войска получили территориальные достижения к югу от Кременной.
  • Украинские силы, вероятно, провели ограниченное контрнаступление к юго-западу от Бахмута.
  • Российские войска продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские источники утверждают, что войска РФ отбросили украинские силы в Запорожской области.
  • Кремль пытается увеличить объемы производства военной продукции, несмотря на нехватку необходимой рабочей силы.
  • Российские оккупационные власти продолжают объявлять о новых мерах безопасности, пытаясь предотвратить партизанские атаки на оккупированных территориях.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
США сосредоточены на передаче Украине средств ПВО – Белый дом
"Призраки работают": ССО показали уничтожение 10 оккупантов в окрестностях Бахмута
Защитники за сутки уничтожили 620 оккупантов и 16 артиллерийских систем
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: