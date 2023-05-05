На ВОТ россияне принудительно паспортизируют детей от 14 лет – сопротивление

На временно оккупированных территориях захватчики заставляют получать российские паспорта детей от 14 лет.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, оккупанты заявили, что все жители ВОТ в возрасте 14 лет обязаны получить паспорт РФ. В противном случае их родители заплатят штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав.

При этом, отмечает сопротивление, все дети, которые родились после 30 сентября 2022 года на захваченных территориях автоматически становятся "гражданами РФ".

"Таким образом враг искусственно наращивает паспортизацию на ВОТ, чтобы "оправдать" оккупацию региона", – указывает ЦНС.