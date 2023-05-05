Британские консерваторы теряют сотни мест на досрочных местных выборах

Консерваторы британского премьер-министра Риши Сунака уже потеряли десятки мест на местных выборах в Англии и могут потерять в целом тысячу мест – так избиратели наказали его партию за политические скандалы, медленный экономический рост и высокую инфляцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По предварительным результатам, Консервативная партия уже потеряла 88 мест в местных советах, которые подлежали переизбранию. Главная оппозиционная Лейбористская партия, которая надеется получить сотни мест на промежуточных выборах, добавила 64 места.

Либерал-демократы получили чистый прирост в 24 места.

Эти результаты станут самым большим и, возможно, последним испытанием настроений избирателей перед следующими всеобщими выборами, которые, как ожидается, состоятся в 2024 году.

Результаты выборов определят более 8000 мест в 230 органах местного самоуправления, которые отвечают за повседневное предоставление общественных услуг, таких как вывоз мусора и содержание школ.

Джон Кертис, самый известный британский социолог, заявил, что, исходя из полученных результатов, консерваторы могут потерять около 1 000 мест, что станет одним из худших результатов партии на местных выборах за последнее время.

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Сунак пытается восстановить доверие к консерваторам с тех пор, как его назначили премьер-министром в октябре после месяцев экономического хаоса, забастовок и политических скандалов.

Консерваторы трижды меняли премьер-министров за последний год после того, как Борис Джонсон был отстранен от должности частично из-за проведения вечеринок в правительственных зданиях во время карантина из-за COVID-19, а Лиз Трасс была сброшена после авантюры со снижением налогов, что разрушило репутацию финансовой стабильности Британии.

На местных выборах консерваторы столкнулись с борьбой на двух фронтах: с главной оппозиционной Лейбористской партией, которая стремилась вернуть себе места в так называемых районах Красной стены на севере и в центре Англии, и с либеральными демократами, которые пытались одержать победу на юге страны.

По предварительным результатам, партия Сунака потеряла контроль над тремя советами – Брентвуд, Темворт и Северный Лестершир. Лейбористы одержали победу в Плимуте – ключевом регионе, который считается важным для надежды партии на победу на следующих всеобщих выборах.

Джонни Мерсер, член парламента от этого округа, сказал, что это была "ужасная" ночь для консерваторов.

Лидер лейбористов Кир Стармер посетил Плимут в начале предвыборной кампании в местные органы власти, поскольку партия бросила ресурсы на возвращение контроля над советом.

Полная картина положения партий станет понятной лишь позже в пятницу, когда большинство советов объявят свои результаты.

Напомним, Комитет по вопросам этики Палаты общин Великобритании начал расследование в отношении Сунака из-за предположительно незадекларированной доли его жены Акшаты Мурти в частной компании по уходу за детьми.