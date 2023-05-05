В МИД Польши рассказали, почему не отзывают своих дипломатов из Москвы

Польша пока не рассматривает отзыв своих дипломатов из России и полного разрыва отношений с Москвой.

Об этом заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина, отвечая на вопрос RMF FM об этом, передает "Европейская правда".

Он признал, что вопрос об этом часто приходится слышать от журналистов, политиков оппозиционных и провластных партий и даже обычных людей.

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"Это всегда рассмотрение "за" и "против", – признал представитель МИД. – Но вот уже год это "против" преобладает, и мы считаем, что нужно оставить какое-то представительство в Российской Федерации. Это вопрос заботы о наших гражданах, но также и вопрос того, чтобы не перекрывать каналы коммуникации", – сказал Ясина.

По его словам, большинство стран Европейского Союза решили оставить своего посла в Москве.

"Это также своеобразный символ, потому что посол Кшиштоф Краевский делает там много замечательных вещей, встречается, в частности, с российскими оппозиционными политиками и заботится о них", – подчеркнул Ясина.

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Напомним, МИД Польши осудил заявление бывшего детского омбудсмена России Павла Астахова, который поинтересовался, "почему это посол Польши до сих пор не плавает в Москве-реке".