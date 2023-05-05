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В Краматорске умерла девочка-подросток, которую россияне ранили 29 апреля

Елена РощинаПятница, 5 мая 2023, 10:50
В Краматорске умерла девочка-подросток, которую россияне ранили 29 апреля
Лиза Невара, фото из Telegram управления образования Краматорского горсовета

В Краматорске Донецкой области погибла 16-летняя девушка, которая получила ранения во время российского удара по городу 29 апреля.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, управление образования Краматорского городского совета в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, умерла в больнице". 

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Детали: Управление образования Краматорского горсовета сообщило, что в больнице умерла ученица Краматорской СОШ №10 Елизавета Джоновна Невара, которая ночью 29 апреля получила тяжелые ранения во время обстрела Краматорска.

Этим летом девушка должна была праздновать свой 17-й день рождения.

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Этому предшествовало: В ночь на 29 апреля российские войска обстреляли Краматорск, были ранены женщина и ребенок, их с ожогами доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Также был разрушен один частный дом и повреждены еще два.

Темы: КраматорскДонецкая областьобстрелжертвы
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