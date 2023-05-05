Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Берлине запретили российские и украинские флаги на 8 и 9 мая

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 12:28

Полиция Берлина запретила демонстрировать российские и украинские флаги возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде на 8 и 9 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Berliner Morgenpost.

Эти два дня отмечают 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. С целью обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней советской армии" вокруг трех мемориалов также запрещено исполнение маршей и военных песен, сообщила в пятницу полиция.

Реклама:

Кроме того, запрещено также "произносить лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты как одобрение, прославление или героизация войны в Украине".

Подобный запрет на флаги уже существовал в прошлом году. Тогда он вызвал много критики с украинской стороны, в частности от тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Согласно собственному заявлению Сената, он хотел обеспечить, чтобы чествование памяти жертв Второй мировой войны не было омрачено возможными конфликтами в связи с нынешней войной в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция в своем заявлении в пятницу выразила аналогичные аргументы: "Акт памяти и уважения к этим памятникам и мемориалам должен быть сохранен и на фоне продолжающейся российско-украинской войны. Эта война не должна выходить за рамки демократического дискурса в Берлине, особенно учитывая символическую дату", – говорится в заявлении.

Как и в прошлом году, запреты не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

В прошлом году глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что недопустимо ставить знак равенства между флагами Украины и России.

"Если украинский флаг для кого-то в Берлине – это то же самое, что российский флаг, то с теми людьми, которые принимают такие решения, что-то не так. Мы должны с ними говорить, чтобы выяснить, что именно с ними не так", – заявил Кулеба.

Темы: РосcияЕвропапразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Росcия
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: