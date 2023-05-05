В Берлине запретили российские и украинские флаги на 8 и 9 мая

Полиция Берлина запретила демонстрировать российские и украинские флаги возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде на 8 и 9 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Berliner Morgenpost.

Эти два дня отмечают 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. С целью обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней советской армии" вокруг трех мемориалов также запрещено исполнение маршей и военных песен, сообщила в пятницу полиция.

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Кроме того, запрещено также "произносить лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты как одобрение, прославление или героизация войны в Украине".

Подобный запрет на флаги уже существовал в прошлом году. Тогда он вызвал много критики с украинской стороны, в частности от тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Согласно собственному заявлению Сената, он хотел обеспечить, чтобы чествование памяти жертв Второй мировой войны не было омрачено возможными конфликтами в связи с нынешней войной в Украине.

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Полиция в своем заявлении в пятницу выразила аналогичные аргументы: "Акт памяти и уважения к этим памятникам и мемориалам должен быть сохранен и на фоне продолжающейся российско-украинской войны. Эта война не должна выходить за рамки демократического дискурса в Берлине, особенно учитывая символическую дату", – говорится в заявлении.

Как и в прошлом году, запреты не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

В прошлом году глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что недопустимо ставить знак равенства между флагами Украины и России.

"Если украинский флаг для кого-то в Берлине – это то же самое, что российский флаг, то с теми людьми, которые принимают такие решения, что-то не так. Мы должны с ними говорить, чтобы выяснить, что именно с ними не так", – заявил Кулеба.