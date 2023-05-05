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Германии следует присоединиться к созданию "морской коалиции" для Украины – Резников

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 13:54

Министр обороны Алексей Резников призвал Германию присоединиться к созданию "морской коалиции" в поддержку Украины для обеспечения безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на встрече с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером во время его визита в Украину, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы уже имеем "танковую коалицию", Рамштайн – это также коалиция. Все они работают ради единой цели – победы Украины. Наша общая задача – построить прочную систему международной архитектуры безопасности, и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях является важным элементом в этой системе. Уже некоторые наши европейские партнеры есть в составе этой коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью", – отметил Резников.

Также в ходе встречи обсудили текущее состояние оборонного сотрудничества между Украиной и Германией и перспективы его развития.

Резников добавил, что западное, и, в частности, немецкое вооружение является одним из важных составляющих, помогающих защищать украинцев и давать отпор российским оккупационным войскам.

В марте Алексей Резников сообщил, что по меньшей мере три страны помогли Украине с созданием корабельной коалиции.

В мае Резников заявил, что сейчас Украина – единственная страна в мире, которая успешно выполняет задачу НАТО – противостоять российской агрессии.

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Темы: Германияармия
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