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Зеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна

Елена РощинаПятница, 5 мая 2023, 13:58
Зеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна
Владимир Зеленский и Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни в Киеве, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский после собственных визитов в Финляндию и Нидерланды принял в Киеве министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни.

Источник: сайт президента, Зеленский в соцсетях

Детали: 5 мая Зеленский принял министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни, который прибыл с визитом в Украину.

Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Бахрейна в Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.

Зеленский назвал это важным сигналом о взаимодействии и поддержке между двумя государствами.

 

Президент поблагодарил Королевство Бахрейн за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне противостояния полномасштабной российской агрессии, что было неоднократно засвидетельствовано во время голосований за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, очень важна также гуманитарная помощь со стороны Бахрейна для Украины  ее граждан.

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Зеленский подчеркнул, что он предложил международному сообществу украинскую формулу мира – и Украина будет благодарна "всем государствам, которые действительно хотят помочь Украине достичь мира".

Украинский лидер пригласил Бахрейн присоединиться к реализации отдельных пунктов "формулы мира" и принять участие в будущем Саммите мира.

Зеленский привлек внимание главы МИД Бахрейна к проблеме принудительной депортации украинских детей в Россию и поиска путей их возвращения на родину и к своим семьям.

Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно участия Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины, а также приобщение к перспективным проектам сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости.

Зеленский акцентировал на вопросе разминирования значительных площадей украинской территории, загрязненных в результате боевых действий, и практических нуждах в необходимой технике.

Этому предшествовало:

Темы: Зеленскиймеждународные отношения
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