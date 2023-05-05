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Зеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна

Елена РощинаПятница, 5 мая 2023, 13:58
Зеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна
Владимир Зеленский и Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни в Киеве, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский после собственных визитов в Финляндию и Нидерланды принял в Киеве министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни.

Источник: сайт президента, Зеленский в соцсетях

Детали: 5 мая Зеленский принял министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни, который прибыл с визитом в Украину.

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Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Бахрейна в Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.

Зеленский назвал это важным сигналом о взаимодействии и поддержке между двумя государствами.

 

Президент поблагодарил Королевство Бахрейн за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне противостояния полномасштабной российской агрессии, что было неоднократно засвидетельствовано во время голосований за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

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По его словам, очень важна также гуманитарная помощь со стороны Бахрейна для Украины  ее граждан.

Зеленский подчеркнул, что он предложил международному сообществу украинскую формулу мира – и Украина будет благодарна "всем государствам, которые действительно хотят помочь Украине достичь мира".

Украинский лидер пригласил Бахрейн присоединиться к реализации отдельных пунктов "формулы мира" и принять участие в будущем Саммите мира.

Зеленский привлек внимание главы МИД Бахрейна к проблеме принудительной депортации украинских детей в Россию и поиска путей их возвращения на родину и к своим семьям.

Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно участия Королевства Бахрейн в послевоенном восстановлении Украины, а также приобщение к перспективным проектам сотрудничества в гуманитарной и экономической плоскости.

Зеленский акцентировал на вопросе разминирования значительных площадей украинской территории, загрязненных в результате боевых действий, и практических нуждах в необходимой технике.

Этому предшествовало:

Темы: Зеленскиймеждународные отношения
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