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Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75

Пятница, 5 мая 2023, 15:31
Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75
Петр Павел, Владимир Зеленский, фото: Twitter

Президент Чехии Петр Павел во время своего визита в Киев подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому легендарный чешский пистолет CZ 75.

Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"В феврале 2022 года Россия сильно ударила по несокрушимости народа Украины. В борьбе им с самого начала помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму украинцев я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22", – отметил Павел.

CZ 75 – самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Был разработан на конструктивной основе модели "Браунинг" образца 1935 года. Получил широкое распространение во всем мире.

Напомним, президент Чехии прибыл в Украину утром 28 апреля вместе со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Вечером 28 апреля им пришлось провести одну из встреч в укрытии из-за новой воздушной тревоги.

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После первого дня поездок на север Киевщины и ключевых встреч в столице президенты остались на ночевку, что довольно редкий случай для визитов иностранных топ-чиновников во время полномасштабной войны. 

В ночь на субботу Петр Павел отправился в Днепропетровскую область, на которой Чехия сфокусирует свою поддержку

Темы: ЧехияУкраинаЗеленский
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