Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75

Президент Чехии Петр Павел во время своего визита в Киев подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому легендарный чешский пистолет CZ 75.

Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"В феврале 2022 года Россия сильно ударила по несокрушимости народа Украины. В борьбе им с самого начала помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму украинцев я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22", – отметил Павел.

V únoru 2022 🇷🇺 tvrdě narazilo na nezlomnost 🇺🇦 lidu. Od začátku jim v boji pomáhají i české zbraně. Na znamení respektu k hrdinství 🇺🇦 jsem @ZelenskyyUa předal legendární CZ 75 sériového čísla 22. Edice Řád Bílého lva vystihuje odvahu, se kterou stojí v čele svého národa. pic.twitter.com/uzft38ETOT May 5, 2023

CZ 75 – самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. Был разработан на конструктивной основе модели "Браунинг" образца 1935 года. Получил широкое распространение во всем мире.

Напомним, президент Чехии прибыл в Украину утром 28 апреля вместе со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Вечером 28 апреля им пришлось провести одну из встреч в укрытии из-за новой воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

После первого дня поездок на север Киевщины и ключевых встреч в столице президенты остались на ночевку, что довольно редкий случай для визитов иностранных топ-чиновников во время полномасштабной войны.

В ночь на субботу Петр Павел отправился в Днепропетровскую область, на которой Чехия сфокусирует свою поддержку