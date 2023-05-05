Орбан назвал ожидаемое контрнаступление "последней большой возможностью" Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался относительно контрнаступления, которое в ближайшее время планируют начать украинские войска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире программы "Доброе утро, Венгрия" на радио Kossuth, его слова приводит Telex.

Орбан в очередной раз повторил свой тезис о том, что в российско-украинской войне будут только побежденные, а не победители, а "Россия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как она терпит поражение".

Относительно ожидаемого украинского наступления, Орбан отметил, что "впереди нас ждут тяжелые недели".

"Я думаю, что это последняя большая возможность для украинцев достичь какого-то военного успеха. Если эта пуля будет выпущена, если это произойдет, тогда мы увидим, какой реальный баланс сил между противоборствующими силами, и в такой более четкой, ясной ситуации будет больше возможностей для дипломатических действий ради мира", – сказал Орбан.

По его словам, Венгрия больше всего заинтересована в мире, и ее собственный интерес заключается в том, чтобы иметь большую и успешную Украину по соседству.

Напомним, 3 мая парламент Венгрии проголосовал в среду за продление чрезвычайного положения в связи с войной в Украине до 25 ноября.

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Правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в мае 2022 года в связи с войной в Украине. С тех пор его несколько раз продлевали, последний раз – в ноябре прошлого года.