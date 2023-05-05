Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан назвал ожидаемое контрнаступление "последней большой возможностью" Украины

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 17:02

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался относительно контрнаступления, которое в ближайшее время планируют начать украинские войска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире программы "Доброе утро, Венгрия" на радио Kossuth, его слова приводит Telex.

Орбан в очередной раз повторил свой тезис о том, что в российско-украинской войне будут только побежденные, а не победители, а "Россия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как она терпит поражение".

Реклама:

Относительно ожидаемого украинского наступления, Орбан отметил, что "впереди нас ждут тяжелые недели".

"Я думаю, что это последняя большая возможность для украинцев достичь какого-то военного успеха. Если эта пуля будет выпущена, если это произойдет, тогда мы увидим, какой реальный баланс сил между противоборствующими силами, и в такой более четкой, ясной ситуации будет больше возможностей для дипломатических действий ради мира", – сказал Орбан.

По его словам, Венгрия больше всего заинтересована в мире, и ее собственный интерес заключается в том, чтобы иметь большую и успешную Украину по соседству.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 3 мая парламент Венгрии проголосовал в среду за продление чрезвычайного положения в связи с войной в Украине до 25 ноября.

Правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в мае 2022 года в связи с войной в Украине. С тех пор его несколько раз продлевали, последний раз – в ноябре прошлого года.

Темы: контрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
контрнаступление
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
На Таврическом направлении Силы обороны движутся вперед – командующий
"Разобрать на атомы": морпехи показали, как взрывают минные заграждения вместе с врагом
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: