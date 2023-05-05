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В Украине 5 мая объявлялась масштабная воздушная тревога

Валентина РоманенкоПятница, 5 мая 2023, 17:07
В Украине 5 мая объявлялась масштабная воздушная тревога
скриншот

Воздушная тревога была объявлена в пятницу в большинстве областей Украины, кроме западного региона, и в столице.

Источник: карта тревог, КОВА в Telegram

Детали: Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам настоятельно рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе ракетной опасности. Граждан просят пройти в укрытие и находиться там до окончания воздушной тревоги.

Обновлено: Примерно в 18.02 начались отбои в центре, и частично на севере. В 18.20 красно-тревожными на карте остались только Луганщина и временно оккупированный Крым.

Напомним: Госдеп США констатировал, что в течение первых четырех дней мая Российская Федерация каждый час запускала по Украине более одной ракеты, дрона или бомбы.

Темы: воздушная тревога
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