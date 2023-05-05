Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине 5 мая объявлялась масштабная воздушная тревога

Валентина РоманенкоПятница, 5 мая 2023, 17:07
В Украине 5 мая объявлялась масштабная воздушная тревога
скриншот

Воздушная тревога была объявлена в пятницу в большинстве областей Украины, кроме западного региона, и в столице.

Источник: карта тревог, КОВА в Telegram

Детали: Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам настоятельно рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Реклама:

Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе ракетной опасности. Граждан просят пройти в укрытие и находиться там до окончания воздушной тревоги.

Обновлено: Примерно в 18.02 начались отбои в центре, и частично на севере. В 18.20 красно-тревожными на карте остались только Луганщина и временно оккупированный Крым.

Напомним: Госдеп США констатировал, что в течение первых четырех дней мая Российская Федерация каждый час запускала по Украине более одной ракеты, дрона или бомбы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
воздушная тревога
Из-за ракетной опасности в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
По всей Украине была воздушная тревога из-за запуска врагом крылатых ракет
Группа крылатых ракет двигалась по Украине
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: