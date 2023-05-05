В Крыму делают запасы еды и воды на случай изоляции полуострова – ЦНС
Пятница, 5 мая 2023, 17:18
Во временно оккупированном Крыму формируют запасы еды и воды на случай изоляции полуострова.
Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления
Дословно: "В Крыму оккупационные власти начали процесс создания запасов воды и продовольствия из-за вероятности блокирования Крыма и южной Херсонщины".
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Детали: Кроме того, по информации Сопротивления, на временно оккупированных территориях юга враг готовит эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.
В частности, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в Крым. Аналогичная ситуация на Херсонщине. Большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион.