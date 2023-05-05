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В Крыму делают запасы еды и воды на случай изоляции полуострова – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 17:18
В Крыму делают запасы еды и воды на случай изоляции полуострова – ЦНС
АННЕКСИЯ КРЫМА, ФОТО С УКРИНФОРМА

Во временно оккупированном Крыму формируют запасы еды и воды на случай изоляции полуострова.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "В Крыму оккупационные власти начали процесс создания запасов воды и продовольствия из-за вероятности блокирования Крыма и южной Херсонщины".  

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Детали: Кроме того, по информации Сопротивления, на временно оккупированных территориях юга враг готовит эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.

В частности, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в Крым. Аналогичная ситуация на Херсонщине. Большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион.

Темы: Крымконтрнаступлениеоккупациявода
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