В Крыму делают запасы еды и воды на случай изоляции полуострова – ЦНС

Во временно оккупированном Крыму формируют запасы еды и воды на случай изоляции полуострова.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Дословно: "В Крыму оккупационные власти начали процесс создания запасов воды и продовольствия из-за вероятности блокирования Крыма и южной Херсонщины".

Детали: Кроме того, по информации Сопротивления, на временно оккупированных территориях юга враг готовит эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.

В частности, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в Крым. Аналогичная ситуация на Херсонщине. Большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион.