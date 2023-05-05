Беларусь ввела контроль на границе с Россией: говорят, временно

На въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило независимое белорусское издание Zerkalo.

У тех, кто въезжает, проверяют паспорта. Эту информацию подтвердили и в Госпогранкомитете Беларуси.

Ранее в пятницу, 5 мая, начали поступать сообщения, что на границе с РФ с белорусской стороны устанавливают что-то вроде контрольных пунктов.

В частности, на трассе М1 возле границы, по информации очевидцев, возле страховых киосков вечером четверга начали работы и установили пограничный пункт: несколько вагонов для пограничников, четыре шлагбаума, заградительную ленту с шипами.

В Гомельской пограничной группе заявили изданию, что контроль будет осуществляться не на выезд, а на въезд.

"Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов", – ответила дежурная пограничной группы, добавив, что это "временно".

ВИДЕО ДНЯ

На горячей линии Госпогранкомитета подтвердили, что такой контроль будет на всех основных въездах из России.

"Да, проводятся сейчас определенные мероприятия. Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд", – заявили в ведомстве.

В телеграм-каналах сообщают, что на границе уже появились очереди. Особенно тщательно проверяют россиян.

Напомним, 3 мая в Литве было отменено чрезвычайное положение на границе с Беларусью, которое было введено в 2021 году из-за наплыва мигрантов.