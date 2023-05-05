Беларусь ввела контроль на границе с Россией: говорят, временно

На въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило независимое белорусское издание Zerkalo.

У тех, кто въезжает, проверяют паспорта. Эту информацию подтвердили и в Госпогранкомитете Беларуси.

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Ранее в пятницу, 5 мая, начали поступать сообщения, что на границе с РФ с белорусской стороны устанавливают что-то вроде контрольных пунктов.

В частности, на трассе М1 возле границы, по информации очевидцев, возле страховых киосков вечером четверга начали работы и установили пограничный пункт: несколько вагонов для пограничников, четыре шлагбаума, заградительную ленту с шипами.

В Гомельской пограничной группе заявили изданию, что контроль будет осуществляться не на выезд, а на въезд.

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"Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов", – ответила дежурная пограничной группы, добавив, что это "временно".

На горячей линии Госпогранкомитета подтвердили, что такой контроль будет на всех основных въездах из России.

"Да, проводятся сейчас определенные мероприятия. Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд", – заявили в ведомстве.

В телеграм-каналах сообщают, что на границе уже появились очереди. Особенно тщательно проверяют россиян.

Напомним, 3 мая в Литве было отменено чрезвычайное положение на границе с Беларусью, которое было введено в 2021 году из-за наплыва мигрантов.