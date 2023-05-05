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Сийярто обвинил посольство США в "пропаганде войны"

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 19:37
Сийярто обвинил посольство США в пропаганде войны
ПЕТЕР СИЙЯРТО, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз резко раскритиковал американского посла Дэвида Прессмаана, заявив, что тот занимается "пропагандой войны", тогда как Будапешт – на стороне мира.

Как сообщает "Европейская правда", слова Сийярто приводит издание Telex.

Накануне посол США в Венгрии дал интервью агентству AFP, в котором раскритиковал замалчивание Будапештом причин войны в Украине и взамен продвижение борьбы с "культурными войнами" и "левачеством".

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"В Венгрии, к сожалению, предпочитают говорить о фальшивой культурной войне, тогда как по соседству идет настоящая война, где тысячи людей гибнут в агрессивной войне Владимира Путина. И дело не в левачестве. Дело – в России", – подчеркнул дипломат.

Прессман также раскритиковал лично главу МИД Венгрии, который с февраля 2022 года совершил, по его словам, пять визитов в Москву, и распространение в стране кремлевской дезинформации.

В ответ Сийярто заявил, что американский посол "занимается пропагандой войны", тогда как Венгрия "хочет не войны, а мира".

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"Мы понимаем, что американцы пытаются подтолкнуть нас к пропаганде войны, мы понимаем, что они пытаются подтолкнуть нас к лагерю войны, но мы принадлежим к лагерю мира", – сказал он.

В последние месяцы между США и Венгрией продолжаются дипломатические конфликты, прежде всего связанные с нападками на американского посла. К примеру, недавно он указал на двойные стандарты Орбана, который в Twitter публично поддержал Дональда Трампа, которому в США объявили уголовное обвинение.

Как известно, несмотря на вторжение России в Украину венгерские власти не оборвали связи с РФ. В частности, правительство Венгрии активно лоббировало в ЕС освобождение от любых санкций, наложенных на российский газ, нефть и ядерное топливо, а также угрожало наложить вето на предложенные действия ЕС против Москвы.

Темы: ВенгриявойнаСШАРосcия
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