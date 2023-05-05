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От поддержки до членства: Резников озвучил ожидания от саммита НАТО

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 19:57

Министр обороны Алексей Резников надеется, что саммит Североатлантического Альянса в Вильнюсе в июле четко определит перспективы членства Украины, а также военную поддержку до завершения войны с Россией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом Резников заявил в видеообращении к участникам дискуссии в рамках аналитического центра Atlantic Council в пятницу.

Глава Минобороны рассказал участникам дискуссии о семи пунктах, которые, по его мнению, должны присутствовать в итоговом документе Вильнюсского саммита НАТО, особенно отметив более четкую перспективу членства.

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"Альянс должен предложить Украине до конца 2023 года четкий алгоритм членства", – считает министр. По словам Резникова, до вступления Украины в Альянс тот должен предоставить гарантии безопасности.

Кроме того, министр ожидает, что лидеры НАТО поддержат "формулу мира", впервые озвученную президентом Украины на саммите "Группы двадцати" в ноябре.

Среди других ожиданий министр обороны упомянул дальнейшую приверженность НАТО обеспечивать насущные оборонные потребности Украины, в частности ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты, и сохранение этой поддержки до полного восстановления суверенитета Украины.

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Резников также надеется, что саммит НАТО примет механизм кризисных консультаций с Украиной в рамках статьи 4 Североатлантического Устава и создаст формат Совета НАТО-Украина в формате "32" вместо "31+1", как в нынешней Комиссии Украина-НАТО.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от вильнюсского саммита своеобразного "графика вступления в НАТО", и привел свои аргументы, почему членство Украины выгодно и Киеву, и самому Альянсу.

По информации немецкого агентства DPA, некоторые ключевые члены НАТО, в частности Германия и США, пока не хотят конкретных решений в вопросе членства Украины в Альянсе.

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Темы: НАТОРезниковУкраина
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