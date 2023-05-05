Полиция Германии подтвердила, что готовится к визиту Зеленского

Берлинская полиция в пятницу объявила, что осуществляет подготовку к визиту президента Владимира Зеленского "в середине мая", хотя сам факт визита еще не подтвержден.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Правоохранители отметили, что принимают меры безопасности в связи с визитом Зеленского, в то же время посольство Украины отказалось от комментариев, а офис канцлера ФРГ отметил, что график Олафа Шольца на следующую неделю будет известен через несколько дней.

Напомним, в среду издания Bild и Berliner Zeitung сообщили, что президент Украины должен прибыть в Германию 13 мая по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. На следующий день Зеленского должен был официально принять канцлер Олаф Шольц.

После этого издание t-online сообщило, что Зеленский может отменить визит в Германию из-за утечки информации о нем.

В случае, если президент Украины все же отправится в Германию, то, вероятно, примет участие в церемонии вручения премии имени Карла Великого в Аахене 14 мая. Там будут присутствовать Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В течение этой недели Зеленский, как известно, побывал с зарубежными визитами в Финляндии и Нидерландах.