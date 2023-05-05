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Зеленский и Ермак встретились с конгрессменами США: присутствовала и Спартц

Евгений КизиловПятница, 5 мая 2023, 21:38
Зеленский и Ермак встретились с конгрессменами США: присутствовала и Спартц
Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак приняли двухпартийную делегацию Палаты представителей Конгресса США. Среди гостей была и конгрессмен Виктория Спартц, которая ранее критиковала Ермака.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях, сайт президента

Детали: Делегация Конгресса приехала в составе председателя Хельсинкской комиссии США Джо Уилсона, конгрессменов Стивена Коэна и Виктории Спартц. В состав делегации также вошел постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.

 

Зеленский проинформировал американцев о ситуации на передовой. В этом контексте были подробно обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

На встрече также были затронуты вопросы продления действия зернового коридора и ситуации на Запорожской АЭС.

Глава государства подчеркнул, что такие визиты в Украину являются мощным сигналом поддержки со стороны США.

Прямая речь: "Вы видите, что война идет не только на поле боя, но и здесь, в столице. Поэтому большое спасибо за эту встречу и за этот диалог, за поддержку Украины".

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Больше деталей: Также Зеленский отметил, что между нашими государствами сложились самые тесные в истории отношения.

Прямая речь: "Сейчас, когда мы бок о бок с Америкой боремся против тирании, мы достигли такого уровня взаимодействия, которого еще никогда не было между Украиной и США, но это еще не предел".

Напомним:

Темы: СШАУкраинаАндрей ЕрмакЗеленский
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