Зеленский и Ермак встретились с конгрессменами США: присутствовала и Спартц
Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак приняли двухпартийную делегацию Палаты представителей Конгресса США. Среди гостей была и конгрессмен Виктория Спартц, которая ранее критиковала Ермака.
Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях, сайт президента
Детали: Делегация Конгресса приехала в составе председателя Хельсинкской комиссии США Джо Уилсона, конгрессменов Стивена Коэна и Виктории Спартц. В состав делегации также вошел постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.
Зеленский проинформировал американцев о ситуации на передовой. В этом контексте были подробно обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины.
На встрече также были затронуты вопросы продления действия зернового коридора и ситуации на Запорожской АЭС.
Глава государства подчеркнул, что такие визиты в Украину являются мощным сигналом поддержки со стороны США.
Прямая речь: "Вы видите, что война идет не только на поле боя, но и здесь, в столице. Поэтому большое спасибо за эту встречу и за этот диалог, за поддержку Украины".
Больше деталей: Также Зеленский отметил, что между нашими государствами сложились самые тесные в истории отношения.
Прямая речь: "Сейчас, когда мы бок о бок с Америкой боремся против тирании, мы достигли такого уровня взаимодействия, которого еще никогда не было между Украиной и США, но это еще не предел".
Напомним:
- В июле 2022 года Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения относительно процедур надзора, связанных с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
- Позже в резонансном интервью "Европейской правде" конгрессвумен отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.
- После этого США, ЕС и НАТО заявили, что не имеют претензий к использованию Украиной западного оружия, а Верховная Рада поддержала создание комиссии по надзору за поставкой западного оружия в Украину.
- А министр обороны Алексей Резников по итогам четвертого заседания Контактной группы по обороне Украины сообщил, что будет ускорен переход на систему контроля над оружием стандарта НАТО LOGFAS.