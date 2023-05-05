Кулеба наградил девочку, которая отказалась выступать на фестивале из-за участия россиянина
Пятница, 5 мая 2023, 21:41
Министр иностранных дел наградил специальной благодарностью 13-летнюю Софию Самолюк, которая отказалась выступать на фестивале в Сан-Ремо из-за присутствия представителя из РФ.
Источник: министр Дмитрий Кулеба в Instagram
Дословно: "13-летняя София Самолюк отказалась выступать на детском вокальном фестивале в Сан-Ремо из-за присутствия представителя России и поразила весь мир своей речью.
Реклама:
Не спев ни одного слова, но сказав важные слова, она одержала победу для Украины в Сан-Ремо.
Я благодарен ей за этот поступок и не хочу, чтобы из-за организаторов фестиваля она осталась без заслуженной награды. Поэтому отмечаю ее специальной благодарностью Министра иностранных дел Украины за победу духа в культурной дипломатии".
Переглянути цей допис в InstagramВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- Тринадцатилетняя певица из Украины, победительница Черноморских Игр 2021 София Самолюк отказалась делить сцену с российским исполнителем на известном фестивале Sanremo Junior, проходящем в Италии.
- Об участии россиян организаторы объявили за несколько часов до самого конкурса 3 мая, рассказали представители певицы.
- Вместо презентации своего вокального номера, София Самолюк произнесла речь. В ней певица указала на недопустимость присутствия на международной сцене представителей страны-агрессора.