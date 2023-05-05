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Кулеба наградил девочку, которая отказалась выступать на фестивале из-за участия россиянина

Алена МазуренкоПятница, 5 мая 2023, 21:41
Кулеба наградил девочку, которая отказалась выступать на фестивале из-за участия россиянина
Кулеба, скриншот

Министр иностранных дел наградил специальной благодарностью 13-летнюю Софию Самолюк, которая отказалась выступать на фестивале в Сан-Ремо из-за присутствия представителя из РФ.

Источник: министр Дмитрий Кулеба в Instagram

Дословно: "13-летняя София Самолюк отказалась выступать на детском вокальном фестивале в Сан-Ремо из-за присутствия представителя России и поразила весь мир своей речью.

Не спев ни одного слова, но сказав важные слова, она одержала победу для Украины в Сан-Ремо.

Я благодарен ей за этот поступок и не хочу, чтобы из-за организаторов фестиваля она осталась без заслуженной награды. Поэтому отмечаю ее специальной благодарностью Министра иностранных дел Украины за победу духа в культурной дипломатии".

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Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Тринадцатилетняя певица из Украины, победительница Черноморских Игр 2021 София Самолюк отказалась делить сцену с российским исполнителем на известном фестивале Sanremo Junior, проходящем в Италии.
  • Об участии россиян организаторы объявили за несколько часов до самого конкурса 3 мая, рассказали представители певицы.
  • Вместо презентации своего вокального номера, София Самолюк произнесла речь. В ней певица указала на недопустимость присутствия на международной сцене представителей страны-агрессора.

Темы: Кулеба ДмитрийУкраинаРосcия
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