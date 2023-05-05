Кулеба наградил девочку, которая отказалась выступать на фестивале из-за участия россиянина

Министр иностранных дел наградил специальной благодарностью 13-летнюю Софию Самолюк, которая отказалась выступать на фестивале в Сан-Ремо из-за присутствия представителя из РФ.

Источник: министр Дмитрий Кулеба в Instagram

Дословно: "13-летняя София Самолюк отказалась выступать на детском вокальном фестивале в Сан-Ремо из-за присутствия представителя России и поразила весь мир своей речью.

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Не спев ни одного слова, но сказав важные слова, она одержала победу для Украины в Сан-Ремо.

Я благодарен ей за этот поступок и не хочу, чтобы из-за организаторов фестиваля она осталась без заслуженной награды. Поэтому отмечаю ее специальной благодарностью Министра иностранных дел Украины за победу духа в культурной дипломатии".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba) ВИДЕО ДНЯ

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