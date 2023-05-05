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Шмыгаль и глава Минобороны Британии скоординировали "шаги для контрнаступления"

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 22:03
Шмыгаль и глава Минобороны Британии скоординировали шаги для контрнаступления
ФОТО: TELEGRAM-КАНАЛ ШМЫГАЛЯ

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время визита в Британию скоординировал с главой британского Минобороны Беном Уоллесом шаги, необходимые для украинского контрнаступления и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

5 мая вместе с Министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом и первой леди Украины Еленой Зеленской Шмыгаль ознакомился с процессом обучения очередной группы военных ВСУ. 

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По его словам, в Великобритании уже прошли подготовку почти 15 тысяч украинских военных. 

"Скоординировали с Беном Уоллесом шаги, необходимые для нашего контрнаступления и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Систематически движемся в этом направлении. Украинская армия осваивает стандарты НАТО на практике. На поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом", – сообщил премьер-министр.

Как известно, премьер Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская – в составе делегации Украины на коронации Чарльза III.

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Темы: ШмыгальВеликобританияконтрнаступление
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