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Финляндия ответила на возмущение РФ из-за "нападения" на консульство

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 22:52

Министерство иностранных дел Финляндии в пятницу официально ответило на ноту российского посольства из-за, как утверждалось, акта вандализма в отношении консульства на Аландских островах.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию газете Helsingin Sanomat сообщила представитель МИД Финляндии Сирпа Нюберг.

"Это устоявшаяся практика, что когда страна направляет такую ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию полиции", – сообщила представительница ведомства.

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Она добавила, что инцидент расследует полиция Аландских островов, власти территории об этом случае также проинформировали.

Инцидент произошел в консульстве РФ в городе Мариехамн поздно вечером в воскресенье. По данным полиции, неизвестные сорвали со стойки почтовый ящик консульства, а в оконную раму бросили пивную бутылку, в результате чего окно разбилось.

Правда, МИД России в заявлении в среду сказал, что неизвестные бросили на территорию консульства в Мариехамне "взрывное шумовое устройство, а также другие предметы", назвав это "актом вандализма".

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После инцидента Россия направила ноту Финляндии с требованием принять меры.

Отметим, что в Мариехамне, главном городе Аландских островов – шведскоязычном регионе в составе Финляндии – уже более 400 дней подряд проводят акции под местным консульством России, протестуя против ее агрессивной войны.

Среди прочего, группа граждан Финляндии зарегистрировала петицию за закрытие российского консульства в Мариехамне.

Темы: ФинляндияРосcия
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