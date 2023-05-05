Президент Молдовы: Мы в безопасности только благодаря Украине, Россия стремится возродить СССР

Молдавский президент Майя Санду считает, что Россия в случае успешного захвата Украины продолжила бы экспансию – в частности введя войска на территорию Молдовы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Санду рассказала в интервью Financial Times.

"Я не верю, что они (россияне – ред.) остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", – подчеркнула президент Молдовы, добавив, что в первые недели полномасштабного вторжения, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев.

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На вопрос, планировала ли Санду уехать из Молдовы в случае нападения РФ, она ответила, что нет.

"Я бы осталась (в Молдове – ред.), но мы рассчитывали на то, что нам придется помочь как можно большему количеству наших людей перейти в безопасное место, которым является Румыния", – добавила президент.

По мнению Санду, россияне агрессией против Украины пытаются "переделать Советский Союз".

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"Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", – подчеркнула она.

Как отмечает журналист Financial Times, во время их разговора "Санду редко пила, но охотно поднимала тост за победу Украины".

Еще в феврале, комментируя и осуждая российскую агрессивную войну, молдавский президент отметила, что существовала серьезная угроза оккупации Молдовы войсками РФ, однако сейчас этот риск существенно снизился благодаря успешным действиям ВСУ.