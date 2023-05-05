Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд Берлина разрешил украинские флаги 8 и 9 мая, российские – под запретом

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 23:29
Суд Берлина разрешил украинские флаги 8 и 9 мая, российские – под запретом
ФЛАГИ УКРАИНЫ, ФОТО GETTY IMAGES

Берлинский административный суд снял запрет на показ украинских флагов на советских мемориалах в районах Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде, который ранее объявила полиция столицы Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом берлинскому вещателю rbb сообщила украинская организация "Вече", которая обжаловала запрет.

В решении суда, которое есть в распоряжении rbb, говорится, что решение берлинской полиции о запрете флагов России и Украины является "очевидно незаконным", и она не предоставила "никаких доказательств того, что общественная безопасность находится под угрозой".

Адвокат "Вече" Патрик Хайнеманн в комментарии rbb отметил, что административный суд Берлина подтвердил правовую позицию украинской общины.

"Запрет на украинские флаги является – по словам суда – очевидно незаконным. Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в победе над национал-социализмом, не представляет угрозы для общественной безопасности", – пояснил он.

Берлинская полиция еще может обжаловать решение Административного суда в Высшем административном суде земли Берлин-Бранденбург.

В пятницу стало известно, берлинская полиция запретила 8 и 9 мая вывешивать возле советских памятников как российские, так и украинские флаги, а также включать маршевую музыку, чтобы обеспечить "достойное чествование памяти погибших воинов тогдашней советской армии". Полиция также запретила "возгласы, которые, учитывая текущую ситуацию, могут оправдывать, прославлять или превозносить войну в Украине".

ВИДЕО ДНЯ

Решение суда касается только украинских флагов и военной музыки – российские остаются под запретом.

Подобный запрет на флаги уже существовал в прошлом году. Тогда он вызвал много критики с украинской стороны, в частности от тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Темы: ГерманияУкраинасудРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаБолее 70% украинцев считают, что идти на компромисс с Россией нельзя - опрос

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

Российские флаги в Берлине 8 и 9 мая запрещены - решение суда

Главу Киевского облсовета отправили в отставку

ЕС заблокирует порты для судов, которые перевозят российскую нефть в обход санкций – СМИ

обновлено от 15:32В гостях у Путина на параде будет больше чем один президент

Все новости...
Германия
Полиция Германии подтвердила, что готовится к визиту Зеленского
В Дрездене открывается выставка работ украинских художников за последние 100 лет
Посол призвал отменить запрет на украинские флаги в Берлине на 8 и 9 мая
Последние новости
22:05
Зеленский поблагодарил защитников неба: Партнеры видят, на что способно переданное Украине оружие
21:53
Россияне нанесли удары по Харьковщине. В области - воздушная тревога
21:44
фото, видеоСтрельба в Сербии: более 10 тысяч человек в Белграде требуют отставки чиновников
21:36
Россияне хотят производить "Шахеды" в Беларуси - ЦНС
21:29
Россияне ракетами атаковали Днепропетровскую область. В ОВА говорят об "Искандерах"
21:17
Какие документы нужны для выезда за границу родственникам погибших и пропавших без вести: перечень
21:00
В Скадовске оккупанты сворачивают работу "администраций" и вывозят документы - Генштаб
20:59
ЕС о новой дате Дня Европы в Украине: "Отражение европейской идентичности украинцев"
20:51
Дунайские порты принесли Украине дополнительные $1,5 миллиарда после освобождения Змеиного
20:43
"Охматдетов" строить не будут: как в Украине будут восстанавливать больницы, разрушенные РФ
Все новости...
Реклама: