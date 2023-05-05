Суд Берлина разрешил украинские флаги 8 и 9 мая, российские – под запретом

Берлинский административный суд снял запрет на показ украинских флагов на советских мемориалах в районах Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде, который ранее объявила полиция столицы Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом берлинскому вещателю rbb сообщила украинская организация "Вече", которая обжаловала запрет.

В решении суда, которое есть в распоряжении rbb, говорится, что решение берлинской полиции о запрете флагов России и Украины является "очевидно незаконным", и она не предоставила "никаких доказательств того, что общественная безопасность находится под угрозой".

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Адвокат "Вече" Патрик Хайнеманн в комментарии rbb отметил, что административный суд Берлина подтвердил правовую позицию украинской общины.

"Запрет на украинские флаги является – по словам суда – очевидно незаконным. Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в победе над национал-социализмом, не представляет угрозы для общественной безопасности", – пояснил он.

Берлинская полиция еще может обжаловать решение Административного суда в Высшем административном суде земли Берлин-Бранденбург.

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В пятницу стало известно, берлинская полиция запретила 8 и 9 мая вывешивать возле советских памятников как российские, так и украинские флаги, а также включать маршевую музыку, чтобы обеспечить "достойное чествование памяти погибших воинов тогдашней советской армии". Полиция также запретила "возгласы, которые, учитывая текущую ситуацию, могут оправдывать, прославлять или превозносить войну в Украине".

Решение суда касается только украинских флагов и военной музыки – российские остаются под запретом.

Подобный запрет на флаги уже существовал в прошлом году. Тогда он вызвал много критики с украинской стороны, в частности от тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника.