Обстрелы Сумщины: россияне запустили ракеты с вертолета и сбросили мины
В течение дня россияне совершили 9 обстрелов пограничных общин Сумской области, осуществили пуски ракет с вертолета, сбрасывали мины.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: В ОВА отмечают, что всего зафиксировано 33 взрыва.
Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалигинской, Новослободской, Юнаковской, Великописаревской громад.
По Зноб-Новгородской громаде с территории РФ враг осуществил пуски ракет с вертолета. В результате авиаудара повреждены частные жилые дома.
Юнаковская громада подверглась минометному обстрелу, 13 взрывов.
На Новослободскую громаду россияне сбросили 3 мины.
По Эсманской общине враг бил из миномета, 5 взрывов.
По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел, 4 взрыва.
В Шалыгинской громаде зафиксировано 3 взрыва из миномета.