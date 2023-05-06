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Обстрелы Сумщины: россияне запустили ракеты с вертолета и сбросили мины

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 01:28
Обстрелы Сумщины: россияне запустили ракеты с вертолета и сбросили мины
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов пограничных общин Сумской области, осуществили пуски ракет с вертолета, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА отмечают, что всего зафиксировано 33 взрыва.

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Обстрелам подверглись населенные пункты Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалигинской, Новослободской, Юнаковской, Великописаревской громад.

По Зноб-Новгородской громаде с территории РФ враг осуществил пуски ракет с вертолета. В результате авиаудара повреждены частные жилые дома.

Юнаковская громада подверглась минометному обстрелу, 13 взрывов.

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На Новослободскую громаду россияне сбросили 3 мины.

По Эсманской общине враг бил из миномета, 5 взрывов.

По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел, 4 взрыва.

В Шалыгинской громаде зафиксировано 3 взрыва из миномета.

Темы: Сумская областьобстрел
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