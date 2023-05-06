В США расследуют, помогала ли Binance россиянам обходить санкции – СМИ

Министерство юстиции США расследует, помогала ли компания Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что расследование отдела национальной безопасности Министерства юстиции США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину.

По словам одного из источников, расследование ведется параллельно с расследованием уголовного отдела.

По словам другого источника Binance ведет переговоры с Минюстом США, чтобы решить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана.

В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Также Binance отмечает, что согласно протоколам компании, каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личную идентификацию.