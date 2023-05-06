Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США расследуют, помогала ли Binance россиянам обходить санкции – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 02:58
В США расследуют, помогала ли Binance россиянам обходить санкции – СМИ
Фото: itc.ua

Министерство юстиции США расследует, помогала ли компания Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что расследование отдела национальной безопасности Министерства юстиции США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину.

Реклама:

По словам одного из источников, расследование ведется параллельно с расследованием уголовного отдела.

По словам другого источника Binance ведет переговоры с Минюстом США, чтобы решить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана.

В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

ВИДЕО ДНЯ

Также Binance отмечает, что согласно протоколам компании, каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личную идентификацию.

Темы: санкцииРосcияСШАкриптовалюта
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
санкции
Криптогигант Binance рассматривает возможность полного выхода из России
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Зеленский анонсировал "мощный сентябрь": Украину будет слышать Глобальный Юг
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: