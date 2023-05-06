В Старобельске украинцев без паспорта РФ выселяют и отправляют на "фильтрацию" – штаб

В Старобельске Луганской области за отказ от российского паспорта украинцев выселяют из собственных домов и отправляют в фильтрационные пункты.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Украинских граждан, которые отказались от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск (Луганской области – ред.) принудительно выселяют из собственных домов".

Детали: В штабе отмечают, что обычно, в жилище приходят не более двух раз. На третий раз людей и их вещи силой выбрасывают на улицу.

Оккупантов не останавливает даже тот факт, что в жилье могут проживать несовершеннолетние дети.

"После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение", – говорится в сообщении Генштаба.