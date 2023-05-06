В Украине уничтожены еще десятки единиц техники РФ и более полутысячи вояк
Суббота, 6 мая 2023, 08:23
За сутки 5 мая украинские защитники уничтожили 560 россиян, 7 танков, 14 артсистем.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 193770 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 3717 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 7238 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 2992 (+14) ед,
- РСЗО - 552 (+2) ед,
- средства ПВО - 306 (+2) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2554 (+14),
- крылатые ракеты - 947 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5936 (+20) ед,
- специальная техника - 375 (+2).
Данные уточняются.