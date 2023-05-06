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В Украине уничтожены еще десятки единиц техники РФ и более полутысячи вояк

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 08:23
В Украине уничтожены еще десятки единиц техники РФ и более полутысячи вояк
РАЗБИТАЯ ТЕХНИКА ОККУПАНТОВ, ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

За сутки 5 мая украинские защитники уничтожили 560 россиян, 7 танков, 14 артсистем.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 193770 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 3717 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 7238 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 2992 (+14) ед,
  • РСЗО - 552 (+2) ед,
  • средства ПВО - 306 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2554 (+14),
  • крылатые ракеты - 947 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5936 (+20) ед,
  • специальная техника - 375 (+2).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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