Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли территорию завода в Херсоне

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 09:14
Россияне обстреляли территорию завода в Херсоне
фото с википедии

Российские оккупанты в течение суток 5 мая 11 раз обстреляли Херсон, попав в территорию завода, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Telegram

Детали: По данным властей, Херсон был обстрелян 11 раз, а область - 71.

Реклама:

Оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Уточняется, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне и здание церкви Бериславского района.

Два человека за сутки ранены.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХерсонобстрелХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: