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Россияне обстреляли территорию завода в Херсоне

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 09:14
Россияне обстреляли территорию завода в Херсоне
фото с википедии

Российские оккупанты в течение суток 5 мая 11 раз обстреляли Херсон, попав в территорию завода, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Telegram

Детали: По данным властей, Херсон был обстрелян 11 раз, а область - 71.

Оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Уточняется, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне и здание церкви Бериславского района.

Два человека за сутки ранены.

Темы: ХерсонобстрелХерсонская область
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