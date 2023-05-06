Россияне обстреляли территорию завода в Херсоне
Суббота, 6 мая 2023, 09:14
Российские оккупанты в течение суток 5 мая 11 раз обстреляли Херсон, попав в территорию завода, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.
Источник: Прокудин в Telegram
Детали: По данным властей, Херсон был обстрелян 11 раз, а область - 71.
Оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Уточняется, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне и здание церкви Бериславского района.
Два человека за сутки ранены.