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Британская разведка рассказала, почему РФ отменяет парады к 9 мая

"Европейская правда"Суббота, 6 мая 2023, 10:02

Отмена мероприятий к так называемому Дню победы в России в ряде регионов может свидетельствовать о все большем ощущении угрозы среди российского руководства в связи с последними атаками беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.

Как отмечает британская разведка, уже шесть областей и 21 город России, а также оккупационные власти временно оккупированного Крыма отменили "парады" 9 мая. Кроме того, Кремль в этот день не проведет торжественное принятие, а в Москве празднование, вероятно, состоится в меньших масштабах.

"Время удара беспилотников по Кремлю за несколько дней до "Дня победы" свидетельствует о все большей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысило ощущение угрозы со стороны российского руководства в связи с мероприятиями, посвященными "Дню победы", – говорится в обзоре.

Как добавляет британская разведка, на отмену мероприятий к 9 мая повлияли, вероятно, и возможные протесты и недовольство войной в Украине.

Ранее в России отменили шествие "Бессмертного полка", во время которого члены семей несут фотографии умерших ветеранов Второй мировой войны, приуроченное к 9 мая, а также так называемые Армейские международные игры, известные "танковым биатлоном".

В британской разведке ранее объясняли, что отмена игр в 2023 году может объясняться опасением, как их могли бы воспринять на фоне неудач на фронте, и риска выиграть меньше медалей из-за того, что многие опытные танкисты погибли в Украине.

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Темы: Росcияпропаганда
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