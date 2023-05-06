Некоторые западные политики призывают Украину не освобождать Крым - представитель Зеленского

Постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева сообщила, что несколько западных политиков предостерегают Украину относительно ее планов о деоккупации Крыма, ведь это якобы может привести к "ядерной войне.

Источник: Ташева в интервью PAP

Детали: Ташева рассказывает, что, опасаясь российского возмездия, некоторые "политики, а не страны", призывают украинскую сторону отказаться от планов возвращения полуострова.

Прямая речь Ташевой: "Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его.

Я не думаю, что Россия применит тактическое ядерное оружие, ведь Путин понимает, что это для него точка невозврата и уничтожения всей системы, которую он преступно строил на оккупированных территориях.

Мы освободили Херсон полгода назад, и ничего не произошло, хотя, по мнению Москвы, это было так называемое нарушение территориальной целостности России. Согласно ядерной доктрине Путина, они должны были немедленно применить тактическое ядерное оружие".

Больше деталей: Постоянный представитель не хочет раскрывать имена политиков, на которых она ссылается.

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По словам Ташевой, нет точной даты, когда ВСУ освободят полуостров, но, уточняет, что, "наверное, в ближайшее время".