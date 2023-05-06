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Президент Чехии: Запад входит в эпоху стратегической конкуренции с Россией и Китаем

"Европейская правда"Суббота, 6 мая 2023, 16:56
Президент Чехии: Запад входит в эпоху стратегической конкуренции с Россией и Китаем
Петр Павел, фото Getty Images

Чешский президент Петр Павел считает, что в мире началась эпоха стратегической конкуренции между демократией с одной стороны и автократическими правителями – с другой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, Павел рассказал в лекции студентам Королевского Объединенного института оборонных исследований (RCDS).

Президент Чехии вспомнил, что во время своего обучения в RCDS в 2005 году главными темами обсуждений были международный терроризм после распада биполярного мира и распада Советского Союза и Варшавского договора.

"Мы верили, что нас ждут только безоблачные времена, полные сотрудничества и взаимопонимания. Мы не знали тогда, что предстанем перед дальнейшим соперничеством, конфронтацией на уровне великих держав, особенно ядерных", – добавил он.

По словам Павела, на стороне демократических лидеров потенциально будут страны, которые имеют определенные недостатки, но пытаются быть демократическими и готовы к сотрудничеству.

"С другой стороны будут те, кто хочет изменить существующий мировой порядок, переписать правила международного права, правила международной торговли, а также те, кто хотел бы получить больше влияния и власти над рядом стран", – сказал президент Чехии.

В качестве примера таких стран Павел привел Россию, которая, по его словам, не скрывает намерений восстановить "величие бывшего СССР" и усиливает свое влияние в Африке с помощью "вагнеровцев". Сюда же он причисляет и Китай, который использует не военные инструменты силы, а экономические.

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"Если мы хотим сохранить нынешний мировой порядок с его международными правовыми нормами, правами человека, методами и практиками нашего сотрудничества, нам придется объединиться и создать достаточный противовес Китаю, России и, возможно, другим странам, которые сейчас формируют блок против того, что мы можем назвать политическим Западом", – подчеркнул чешский президент.

По его словам, речь идет не только о Европе или Северной Америке, но и о других странах, таких как страны Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Павел говорил, что нельзя доверять Китаю как посреднику в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно продолжать войну.

Темы: ЧехияРосcияКитай
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