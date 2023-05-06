На Харьковщине тракторист подорвался на противотанковой мине

трактор после подрыва на мине, фото ГСЧС

На Харьковщине тракторист получил телесные повреждения в результате наезда на противотанковую мину.

Источник: ГСЧС

Дословно: "6 мая на поле неподалеку с. Затишье Харьковского района трактор наткнулся на противотанковую мину.

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В результате взрыва травмировался 43-летний тракторист. Пострадавший госпитализирован в больницу".

Детали: В ГСЧС снова призвали не двигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам, а также не посещать леса, лесополосы, поля, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета нужно сообщить о находке по телефонам "101", "102".