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На Харьковщине тракторист подорвался на противотанковой мине

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 17:39
На Харьковщине тракторист подорвался на противотанковой мине
трактор после подрыва на мине, фото ГСЧС

На Харьковщине тракторист получил телесные повреждения в результате наезда на противотанковую мину.

Источник: ГСЧС

Дословно: "6 мая на поле неподалеку с. Затишье Харьковского района трактор наткнулся на противотанковую мину.

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В результате взрыва травмировался 43-летний тракторист. Пострадавший госпитализирован в больницу".

Детали: В ГСЧС снова призвали не двигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам, а также не посещать леса, лесополосы, поля, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета нужно сообщить о находке по телефонам "101", "102".

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Темы: Харьковская областьминирование
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