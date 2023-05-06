Вражеские дроны активизировались по всей линии фронта: в субботу сбито 5
Суббота, 6 мая 2023, 19:09
В течение дня в субботу противовоздушная оборона уничтожила 5 вражеских беспилотников.
Источник: командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук
Дословно: "Враг активизировал работу БпЛА различных типов по всей линии фронта.
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В течение дня 6-го мая силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины уничтожено пять вражеских беспилотников: четыре – оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа "Ланцет"".