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Вражеские дроны активизировались по всей линии фронта: в субботу сбито 5

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 19:09
Вражеские дроны активизировались по всей линии фронта: в субботу сбито 5
РОССИЙСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ЛАНЦЕТ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С DEFENSE EXPRESS

В течение дня в субботу противовоздушная оборона уничтожила 5 вражеских беспилотников.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук

Дословно: "Враг активизировал работу БпЛА различных типов по всей линии фронта.

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В течение дня 6-го мая силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины уничтожено пять вражеских беспилотников: четыре – оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа "Ланцет"".

Темы: Воздушные силы ВСУ
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