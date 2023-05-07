Обстрелы Сумщины: за сутки россияне 11 раз били по пограничью

В течение 6 мая российские оккупанты совершили 11 обстрелов приграничных районов Сумской области, зафиксировано 84 взрыва.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Белопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы (28 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения.

По территории Новослободской громады враг бил из минометов (12 взрывов).

Миропольскую громаду враг обстрелял из АГС (1 взрыв).

На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 27 мин.

В Зноб-Новгородской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов).

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В Эсманской громаде зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).