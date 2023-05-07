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Обстрелы Сумщины: за сутки россияне 11 раз били по пограничью

"Украинская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 00:21
Обстрелы Сумщины: за сутки россияне 11 раз били по пограничью
Обстрелы. Иллюстративное фото GETTY IMAGES

В течение 6 мая российские оккупанты совершили 11 обстрелов приграничных районов Сумской области, зафиксировано 84 взрыва.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Белопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы (28 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения.

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По территории Новослободской громады враг бил из минометов (12 взрывов).

Миропольскую громаду враг обстрелял из АГС (1 взрыв).

На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 27 мин.

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В Зноб-Новгородской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов).

В Эсманской громаде зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрел
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