Обстрелы Сумщины: за сутки россияне 11 раз били по пограничью
Воскресенье, 7 мая 2023, 00:21
В течение 6 мая российские оккупанты совершили 11 обстрелов приграничных районов Сумской области, зафиксировано 84 взрыва.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: В Белопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы (28 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения.
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По территории Новослободской громады враг бил из минометов (12 взрывов).
Миропольскую громаду враг обстрелял из АГС (1 взрыв).
На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 27 мин.
ВИДЕО ДНЯ
В Зноб-Новгородской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов).
В Эсманской громаде зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).