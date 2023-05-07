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Пригожин и Кадыров хотят обвинить Минобороны РФ в неудачах в Бахмуте – ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 04:53
Пригожин и Кадыров хотят обвинить Минобороны РФ в неудачах в Бахмуте – ISW
Пригожин и Кадыров. ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММА КАДЫРОВА

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, имеют целью представить Минобороны РФ и регулярные российские войска как неэффективные и создать условия для того, чтобы обвинить Минобороны в российских неудачах в районе Бахмута, считают эксперты Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "В решении Пригожина передать ответственность за Бахмут силам своего коллеги-силовика намеренно не упоминаются российские воздушно-десантные войска, которые уже действуют на северном и южном флангах "Вагнера" вокруг Бахмута.

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Это решение отражает недоверие Пригожина к российскому военному командованию, позиционирует его как независимого от российского военного истеблишмента и позволяет ему сохранить лицо, если силы "Вагнера" не смогут захватить Бахмут, и избежать повторения ситуации с захватом Соледара, когда Минобороны России взяло на себя ответственность за то, что, по словам Пригожина, было успехом "Вагнера".

Кадыров, в свою очередь, мог бы извлечь выгоду из положительного репутационного эффекта от участия в такой громкой операции, опираясь на личную популярность Пригожина.

Переход от "Вагнера" к "Ахмату" может также создать условия для обвинения МО РФ в будущих неудачах. Если "Ахмат" столкнется с теми же трудностями, что и "Вагнер", и не сможет полностью захватить Бахмут, Пригожин и Кадыров смогут обвинить МО РФ в том, что оно не смогло должным образом поддержать их усилия".

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Детали: С другой стороны, отмечается в отчете ISW, если российское МО не позволит силам "Ахмата" сменить "вагнеровцев", поскольку непонятно, смогут ли Пригожин и Кадыров осуществить этот маневр без поддержки Минобороны, оба силовика и их союзники, вероятно, выдвинут предположение, что если бы российское МО поддержало их, чеченские силовики быстро захватили бы Бахмут.

Что этому предшествовало:

  • 5 мая Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.
  • Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
  • Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.

Темы: КадыровПригожинВагнерБахмут
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