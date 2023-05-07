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Россияне обустроили на Луганщине полевой госпиталь, где лечат 70 военных

"Украинская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 07:33
Россияне обустроили на Луганщине полевой госпиталь, где лечат 70 военных
БОЛЬНИЦА НА ТОТ МОМЕНТ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УНИАН

Российские оккупанты организовали в Старобельском районе Луганской области полевой госпиталь, где лечат до 70 раненых военнослужащих.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов.

Недавно в одном из сел Старобельского района Луганской области захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находится до 70 человек".

Напомним: В Запорожской области оккупанты обустроили военный госпиталь в спортивном зале местной школы, поскольку все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками.

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Темы: Луганская областьоккупацияРосcия
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