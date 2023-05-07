Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы НАТО привели в готовность из-за перехвата польского самолета российским Су-35

"Европейская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 08:41

В пятницу российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Инцидент произошел около 13:20 в 60 км к востоку от румынского воздушного пространства.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что агрессивные и опасные маневры, которые неоднократно совершали истребители Российской Федерации вблизи польского самолета, вызвали высокую турбулентность и трудности в управлении машиной.

Два истребителя ВВС Румынии и два истребителя ВВС Испании, действующие в составе боевой службы воздушной полиции, были подняты по тревоге Объединенным центром воздушных операций НАТО в Торрехоне. Они были готовы вмешаться при первой же возможности, но оказалось, что в этом не было необходимости.

Экипаж из Польши – как сообщили румыны – вел себя спокойно и профессионально в ситуации, которую безответственно создал российский пилот. Поляки вывели самолет после начальной потери высоты, вызванной маневрами Су-35, и благополучно приземлились в аэропорту имени Михаила Когелничану около 13:50. В результате инцидента никто из членов экипажа польского самолета не пострадал.

"Румынские власти находятся в контакте с Frontex и польскими властями для выяснения всех обстоятельств инцидента. Агрессивное поведение военного самолета, принадлежащего Российской Федерации, по отношению к невооруженному самолету, который выполняет миссию Frontex по мониторингу миграционных рисков в бассейне Черного моря, является абсолютно неприемлемым. Этот инцидент является еще одним доказательством провокационного поведения Российской Федерации в Черном море". – сообщает Министерство обороны Румынии в своем коммюнике.

ВИДЕО ДНЯ

Польский самолет L410 UVP-E20 находится в Румынии с 19 апреля по 17 мая 2023 года в рамках многоцелевой морской операции "Западное Черное море – 2023", которую координирует Европейское агентство пограничной и береговой охраны.

"Западное Черное море 2023" – это совместная операция, которую возглавляет Румыния и координирует Frontex. Польша, Испания и Швеция также участвуют в операции вместе с двумя агентствами Европейского Союза. Запланированная до середины декабря этого года, операция направлена на предотвращение нелегальной миграции, незаконного вылова рыбы, загрязнения моря и борьбу с другими видами трансграничной преступности в Черноморском регионе. Операция "Западное Черное море ММО" проводится ежегодно с 2019 года.

Напомним, Washington Post со ссылкой на один из военных документов США сообщало, что 29 сентября у побережья оккупированного Крыма российский истребитель едва не сбил британский самолет-разведчик.

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
НАТО
Глава МИД Эстонии – Столтенбергу: Украина должна получить "дорожную карту" вступления в НАТО
От поддержки до членства: Резников озвучил ожидания от саммита НАТО
Глава МИД Эстонии хочет обсудить с генсеком НАТО вопрос членства Украины
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: