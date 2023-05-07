Британская разведка: РФ переживает самую большую за десятилетие нехватку рабочей силы

Россия почти наверняка столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия дефицитом рабочей силы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве приводят данные опроса российского центробанка 14 000 работодателей, который выявил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года.

Как сообщается, за последние три года население России сократилось на два миллиона человек больше, чем ожидалось, из-за влияния COVID-19 и войны в Украине.

В 2022 году Россию покинули до 1,3 миллиона человек, среди которых много молодых и хорошо образованных людей, работающих в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Министерство связи России заявило, что около 10% (100 000) ИТ-работников уехали из страны в 2022 году и не вернулись.

Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы.

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"Это, вероятно, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует спровоцировать инфляцию", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре британской разведки говорилось, что отмена мероприятий к так называемому Дню победы в России в ряде регионов может свидетельствовать о все большем ощущении угрозы среди российского руководства в связи с последними атаками беспилотников.