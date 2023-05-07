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ФСБ: на аэродроме в России готовили диверсию

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 14:18
ФСБ: на аэродроме в России готовили диверсию
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ФСБ РФ заявила, якобы украинская разведка готовила диверсию на аэродроме в Ивановской области с применением дронов.

Источник: ФСБ, которую цитирует "РИА Новости"

Детали: Уточняется, якобы объектом являлись самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

По данным российской пропаганды, на территории РФ выявлена "диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины".

Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии якобы планировалось доставить на легкомоторном самолете из Черниговской области.

ФСБ утверждает, якобы в результате организованного контроля за полетом пилот, а также члены ДРГ, "завербованные ГУР Минобороны Украины", задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В феврале стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после

Темы: РосcияавиавойнаФСБ
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