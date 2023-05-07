ФСБ: на аэродроме в России готовили диверсию
ФСБ РФ заявила, якобы украинская разведка готовила диверсию на аэродроме в Ивановской области с применением дронов.
Источник: ФСБ, которую цитирует "РИА Новости"
Детали: Уточняется, якобы объектом являлись самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.
По данным российской пропаганды, на территории РФ выявлена "диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины".
Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии якобы планировалось доставить на легкомоторном самолете из Черниговской области.
ФСБ утверждает, якобы в результате организованного контроля за полетом пилот, а также члены ДРГ, "завербованные ГУР Минобороны Украины", задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения.
Предыстория:
- В феврале стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
- Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
- Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после