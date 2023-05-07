ФСБ: на аэродроме в России готовили диверсию

ФСБ РФ заявила, якобы украинская разведка готовила диверсию на аэродроме в Ивановской области с применением дронов.

Источник: ФСБ, которую цитирует "РИА Новости"

Детали: Уточняется, якобы объектом являлись самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

По данным российской пропаганды, на территории РФ выявлена "диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины".

Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии якобы планировалось доставить на легкомоторном самолете из Черниговской области.

ФСБ утверждает, якобы в результате организованного контроля за полетом пилот, а также члены ДРГ, "завербованные ГУР Минобороны Украины", задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения.

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