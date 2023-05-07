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Россияне меняют тактику, чтобы научиться обходить украинскую ПВО - Гуменюк

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 15:16
Россияне меняют тактику, чтобы научиться обходить украинскую ПВО - Гуменюк
фото с фб гуменюк

Российские военные используют различные тактики с целью истощения украинской системы противовоздушной обороны, пояснила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "То, что они пытаются использовать различные тактики - они испытывают и истощают нашу систему противовоздушной обороны, пытаются... найти способ ее обходить.

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И также расширяют свою тактику из-за того, что не имеют устойчивого запаса средств, которыми могут действовать. То есть используют то, что у них уже осталось.

Высокоточное оружие немного экономят, другое пока используют, благодаря чему испытывают и выверяют, где же именно и система противовоздушной обороны".

Напомним: Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о ночном обстреле российских оккупантов, когда те с дальней авиации запустили по Украине шесть ракет Х-22.

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Темы: ПВОВооруженные силы
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