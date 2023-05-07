Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне меняют тактику, чтобы научиться обходить украинскую ПВО - Гуменюк

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 15:16
Россияне меняют тактику, чтобы научиться обходить украинскую ПВО - Гуменюк
фото с фб гуменюк

Российские военные используют различные тактики с целью истощения украинской системы противовоздушной обороны, пояснила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "То, что они пытаются использовать различные тактики - они испытывают и истощают нашу систему противовоздушной обороны, пытаются... найти способ ее обходить.

И также расширяют свою тактику из-за того, что не имеют устойчивого запаса средств, которыми могут действовать. То есть используют то, что у них уже осталось.

Высокоточное оружие немного экономят, другое пока используют, благодаря чему испытывают и выверяют, где же именно и система противовоздушной обороны".

Напомним: Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о ночном обстреле российских оккупантов, когда те с дальней авиации запустили по Украине шесть ракет Х-22.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПВОВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
ПВО
В Крыму взрывы, оккупанты заявляют о работе ППО
Одессита, который сдал позиции ПВО, посадили на 15 лет
"Кинжалов" над Киевом 4 мая не было - Воздушные силы
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: