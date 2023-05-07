Президент Словакии приняла отставку премьера

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла просьбу Эдуарда Гегера об отзыве мандата на руководство правительством.

Об этом Гегер сообщил после встречи с главой государства в президентском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Он попросил об отставке из-за правительственного кризиса, который начался с недавнего ухода из правительства двух министров. Руководитель Департамента сельского хозяйства Самуэль Влчан ушел в отставку из-за субсидии, которую его семейная компания получила от Министерства окружающей среды. Глава словацкой дипломатии Растислав Качер якобы ушел после неординарного выступления Эдуарда Гегера на RTVS, которое он назвал "ужасной чушью".

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Несмотря на то, что Гегер знал о сомнительной субсидии для Влчана в течение двух недель, он отвергает обвинения в том, что он бездействовал в этом деле. Однако он признал ошибку, что не проинформировал общественность заранее об этом деле.

Вместе с Эдуардом Гегером уйдет в отставку и все правительство. После этого президенту придется поручить формирование нового кабинета кому-то другому, кто приведет Словакию к досрочным выборам, которые состоятся в конце сентября.

Новое правительство должно будет предстать перед парламентом и попросить вотум доверия. Учитывая, что это будут выдвиженцы президента, можно предположить, что найти 76 голосов в парламенте, которые поддержат новый кабинет, будет сложно. Если он не получит вотума доверия, то снова будет править в том же режиме, в котором до сих пор работал кабинет Гегера. Таким образом, он будет иметь ограниченные полномочия.

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