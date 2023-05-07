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Президент Словакии приняла отставку премьера

"Европейская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 18:03
Президент Словакии приняла отставку премьера
Зузана Чапутова, фото Getty Images

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла просьбу Эдуарда Гегера об отзыве мандата на руководство правительством.

Об этом Гегер сообщил после встречи с главой государства в президентском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Он попросил об отставке из-за правительственного кризиса, который начался с недавнего ухода из правительства двух министров. Руководитель Департамента сельского хозяйства Самуэль Влчан ушел в отставку из-за субсидии, которую его семейная компания получила от Министерства окружающей среды. Глава словацкой дипломатии Растислав Качер якобы ушел после неординарного выступления Эдуарда Гегера на RTVS, которое он назвал "ужасной чушью".

Несмотря на то, что Гегер знал о сомнительной субсидии для Влчана в течение двух недель, он отвергает обвинения в том, что он бездействовал в этом деле. Однако он признал ошибку, что не проинформировал общественность заранее об этом деле.

Вместе с Эдуардом Гегером уйдет в отставку и все правительство. После этого президенту придется поручить формирование нового кабинета кому-то другому, кто приведет Словакию к досрочным выборам, которые состоятся в конце сентября.

Новое правительство должно будет предстать перед парламентом и попросить вотум доверия. Учитывая, что это будут выдвиженцы президента, можно предположить, что найти 76 голосов в парламенте, которые поддержат новый кабинет, будет сложно. Если он не получит вотума доверия, то снова будет править в том же режиме, в котором до сих пор работал кабинет Гегера. Таким образом, он будет иметь ограниченные полномочия.

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Темы: Словакия
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